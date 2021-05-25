Треть населения России сообщила о снижении доходов в период пандемии коронавируса, каждый пятый утверждает, что потратил большую часть своих сбережений за год. Такие результаты опроса, проведенного Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, представил директор института Михаил Горшков.

«Наиболее ощутимые социально-экономические последствия за год пандемии оказались связанными с расходами на продукты питания и медикаменты, а также сокращением текущих расходов населения. Причем если на снижение доходов устойчиво указывает треть населения, то доля населения, которая заявляет о росте расходов, возросла к настоящему времени в 1,5 раза. При этом каждый пятый указывает на то, что за последний год пришлось потратить большую часть своих сделанных ранее сбережений», — сообщил Горшков на заседании президиума РАН.

Согласно приведенным академиком данным, о росте расходов на продукты и медикаменты в 2021 году сообщили 55% респондентов, тогда как в 2020-м об этом сообщали 38%. При этом сокращение роста доходов (зарплаты) в 2021 году отмечает 31% респондентов, а годом ранее — 35%. Потратили большую часть сбережений 20% опрошенных (15% в 2020 году).

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По словам Горшкова, чаще всего последствия пандемии видятся россиянам существенными, но не катастрофическими. «Если посмотреть на перечень всех последствий, то они окажутся связанными с важными аспектами повседневной жизни людей. Почти 30% не смогли получить медицинскую помощь по проблемам, не связанным с коронавирусной инфекцией. Свыше четверти населения отказались от планов на отпуск, привычных форм досуга, у многих повысились трудовые психологические нагрузки», — сообщил академик.

Согласно приведенным Горшковым данным, не смогли получить медпомощь, не связанную с коронавирусом, 28% в 2021 году против 23% в 2020-м. Повысились рабочие нагрузки у 17% в 2021 году (13% — в 2020-м). «Обращает на себя внимание наряду с этим тот факт, что свыше 10% не столкнулись почти ни с какими последствиями пандемии», — добавил академик.