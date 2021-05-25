Чистая прибыль Хоум Кредит Банка по МСФО по итогам I квартала 2021 года составила 3,6 млрд рублей. Об этом сообщили в финорганизации, подчеркнув, что данный результат является одним из лучших показателей прибыли с 2013 года, когда банк начал публиковать консолидированную отчетность по МСФО.

«Существенный рост выдач кредитов наличными позволил банку вернуться к наращиванию кредитного портфеля и продемонстрировать увеличение выдач в I квартале не только по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, но даже по сравнению с высоким сезоном — IV кварталом прошлого года», — отмечается в релизе.

По данным банка, в I квартале 2021 года выдачи его ключевого кредитного продукта — кредитов наличными выросли в 1,4 раза год к году. Кредитный портфель увеличился на 2% до 218,3 млрд рублей. Доля неработающих ссуд составляет 3,9%, стоимость риска — 0,4%.

Также банк приводит показатели, свидетельствующие о расширении его цифрового бизнеса. Доля дебетовых карт с оплатой по Apple / Android Pay увеличилась с 19% до 27%. Половина повторных продаж осуществляется полностью онлайн. Мобильным приложением банка ежемесячно пользуются 80% активных клиентов, 55% обращений в чате закрывает чат-бот.

«В первом квартале мы достигли важного для нас показателя — полмиллиона клиентов используют наше мобильное приложение каждый день. И при этом более 300 тысяч клиентов приходят в наши отделения ежемесячно», — прокомментировал председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский.