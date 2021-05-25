Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Морского Банка на уровне «B+(RU)» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

Как поясняется, кредитный рейтинг банка «обусловлен слабой рыночной позицией, удовлетворительным уровнем достаточности капитала, слабым риск-профилем, адекватной позицией по ликвидности и фондированию, а также поддержкой со стороны основного акционера».

«Относительно низкая оценка бизнес-профиля обусловлена слабой франшизой банка на российском банковском рынке. Диверсификация операционного дохода банка, рассчитанная по итогам 2020 года, выросла за счет снижения доли процентных доходов по ссудам», — говорится в релизе.

В АКРА напоминают, что Морской Банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, в частности клиентов, представляющих морскую и речную отрасли.

Удовлетворительная оценка достаточности капитала обусловлена имеющимся уровнем регуляторных нормативов достаточности капитала по национальным стандартам (Н1.1 и Н1.2 составляют 10%, Н1.0 равен 11,4% на 1 января 2021 года). Проведенный АКРА стресс-тест, учитывающий потенциальное обесценение выдаваемых кредитов, а также вероятное изменение капитала в результате переоценки по инвестиционным вложениям банка, подтвердил его способность выдерживать прирост стоимости риска (в диапазоне от 300 до 500 базисных пунктов) без нарушения норматива Н1.2.

«Агентство сохраняет низкую оценку риск-профиля. Общий объем кредитов с просрочкой более чем на 90 дней на 1 января 2021 года составлял 10,4% (7,9% на 1 января 2020 года). При этом покрытие таких кредитов резервами приближается к 100%. Агентство отмечает сохранение приемлемой концентрации на десяти крупнейших группах заемщиков, которая на 1 января 2021 года составляла 35,8%», — отмечается в релизе АКРА.