По итогам I квартала 2021 года объем размещения просроченных долгов граждан по агентской схеме (коллекторские агентства работают от имени банка, долг остается на его балансе) достиг 145 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Это максимальное значение за три года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В целом реализовано 1,7 млн сделок. Средний объем одной сделки остается стабильным, это около 85 тыс. рублей. Таким образом, рынок агентского взыскания в начале года продемонстрировал тенденцию, противоположную рынку цессии. В последнем по итогам I квартала объем предложения составил 31,4 млрд рублей, что на 11,5% ниже прошлогоднего результата и на 20,7% ниже значения I квартала 2019 года.

Участники отрасли и эксперты сходятся во мнении, что рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков, а также омоложением передаваемой задолженности и тренд сохранится до конца года. В период пандемии банкам было выгоднее передавать долги на аутсорсинг, отметил гендиректор коллекторского агентства «МБА.Финансы» Федор Вахата. По его словам, хотя экономическая ситуация сейчас восстанавливается, негативный эффект пандемии еще не преодолен и оказывает влияние на обслуживание кредитов и рост задолженности, поэтому банки будут более активно работать с коллекторскими агентствами. Возросший объем переданных долгов обусловлен накоплением просроченной задолженности на балансах банков, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Банки в пандемию передали коллекторам максимальный объем долгов за семь лет Также в январе — марте 2021 года средняя цена реализации просроченной задолженности россиян составила 7,99% от номинала, это максимум более чем за два года.

В прошлом году рынок столкнулся с резким ростом просроченной задолженности, и стало важно начинать работу с долгом на самых ранних сроках, чтобы достичь решения, которое устроит обе стороны, отметил управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Пандемия научила игроков быть более гибкими, причем если ранее инициаторами работы либо продажи более «молодых» портфелей выступали коллекторские агентства, то сейчас зачастую это совместное решение с банками, пояснил он. В связи с ростом просроченной задолженности банки начнут передавать долги агентам еще раньше, уверен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.