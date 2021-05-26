Страховые компании начали запускать в продажу полисы, покрывающие риски вакцинации от коронавируса, пишут «Известия» , ссылаясь на крупнейшие организации. Некоторые компании обновили уже существующие продукты от осложнений после прививок, включив в перечень инъекцию от коронавируса. С начала 2021 года объем страховых премий по подобным полисам составил порядка 100–200 млн рублей, сообщил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов.

Стоимость полиса в различных компаниях варьируется от 500 рублей до 4 тыс. рублей. Однако компенсация гарантируется только в случае серьезных последствий для здоровья и жизни клиента: при резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти. Выплаты в случае госпитализации составят от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, а при летальном исходе — порядка 500 тыс. рублей. Компенсация в случае осложнений не всегда поступает клиенту, по условиям ряда полисов, средства покроют лечение в больнице. В большинстве случаев страховка начинает действовать в день после ее покупки, при этом доказывать, что последствия наступили именно после вакцинации, клиент не обязан. При обращении он должен предоставить только документ о получении прививки и заключение врача о состоянии здоровья.

У ВСК не требуется даже последнего, однако есть два дополнительных условия: полис действует только в течение 45 дней после каждой вакцинации и оформить договор могут люди до 65 лет, рассказали в пресс-службе организации. В «Капитал Лайф Страхование жизни» пик спроса на программы, покрывающие риски заболевания коронавирусом и последствий вакцинации, зафиксировали весной и в конце лета 2020 года. В «АльфаСтраховании» запускать подобный продукт собираются в ближайшее время.

По мере популяризации идеи вакцинации в обществе будет расти и заинтересованность населения в страховках, покрывающих риски прививок от коронавируса, уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финагенова. По ее мнению, не стоит ожидать высокой убыточности таких продуктов для страховщиков, особенно если такие полисы будут оформлять не только люди с хроническими заболеваниями, то есть с повышенным уровнем риска, но и более широкий круг граждан. Страховки, покрывающие риски вакцинации от коронавируса, не могут приобрести лица старше 65 лет и инвалиды, то есть как раз граждане из группы повышенного риска, отметила директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. Также действие полиса распространяется только на осложнения, возникшие в течение 30–45 дней после прививки, то есть он не покрывает возможные долгосрочные риски вреда здоровью. Учитывая эти условия, Никитина прогнозирует, что количество выплат клиентам будет небольшим, а сам продукт окажется прибыльным для страховщиков.