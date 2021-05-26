Народный банк Китая (Центробанк) укрепил в среду курс национальной валюты на 184 базисных пункта, до 6,4099 юаня за 1 доллар. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте регулятора, это максимальное значение с 14 июня 2018 года.

Нынешнее укрепление курса длится третий рабочий день подряд.

Как пишет в среду финансовое издание «Сина цайцзин» со ссылкой на китайских экспертов, сочетание внутренних и внешних факторов, в частности индекса доллара, ключевых экономических показателей, ситуации во внешней торговле Китая, может привести к тому, что обменный курс юаня продолжит укрепляться по отношению к доллару в краткосрочной перспективе. Некоторые аналитики полагают, что курс будет стремиться к отметке 6,3—6,2 юаня за 1 доллар. В долгосрочной перспективе, отмечает издание, сохранится двунаправленная волатильность.

В январе глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн заявил, что двунаправленные колебания юаня к доллару в этом году будут нормой. По его словам, обменный курс будет зависеть от внутренней и внешней экономической ситуации, платежного баланса, изменений на международном валютном рынке. Чиновник также указал на то, что КНР будет «поддерживать стабильность курса китайской валюты в разумном и сбалансированном диапазоне».

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за 1 доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.