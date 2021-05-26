Чистая прибыль группы ВТБ по итогам четырех месяцев и апреля 2021 года составила 114,6 и 29,5 млрд рублей, увеличившись на 182% и в 33 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Такие неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО представлены в релизе группы.

«Эти результаты отражают уверенный рост основных банковских доходов, подкрепленный устойчивой экономической ситуацией и благоприятной операционной средой, а также хорошими темпами прироста бизнеса и клиентской базы на фоне проводимой нами технологической трансформации. Мы полностью подтверждаем свои прогнозы на текущий год по достижению уровня возврата на капитал, предусмотренного стратегией развития группы ВТБ», — заявил член правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистые процентные доходы составили 196 млрд рублей за четыре месяца 2021 года и 50,4 млрд в апреле 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 21,2% и 20% соответственно.

Чистые комиссионные доходы составили 54,5 млрд рублей за четыре месяца 2021 года (рост на 35,2% год к году) и 15,9 млрд в апреле 2021 года (рост на 101,3% год к году). «Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет набирающий обороты трансакционный бизнес группы и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса», — поясняют в ВТБ.

В числе прочего сообщается, что расходы на создание резервов составили 33,8 млрд рублей за четыре месяца 2021 года и 11,2 млрд в апреле 2021 года, что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года на 45,8% и 35,3% соответственно.

По состоянию на 30 апреля 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 13,6 трлн рублей, увеличившись с начала года на 3,4% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 3,5%).

Объем кредитов физическим лицам увеличился с начала года на 6,8% до 4,1 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам вырос на 2% с начала года до 9,5 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки объем кредитов юридическим лицам увеличился на 2,2%).

В результате опережающего роста портфеля кредитов населению доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы увеличилась до 30% по сравнению с 29% на конец 2020 года, отмечают в банке.

По состоянию на 30 апреля 2021 года совокупный объем средств клиентов увеличился на 10,2% и составил 14,1 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 10%).

С начала 2021 года объем средств юридических лиц вырос на 16,4% до 8,3 трлн рублей на фоне сильного роста остатков на текущих счетах (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 16,3%). Портфель средств физических лиц увеличился с начала года на 2,4% до 5,9 трлн рублей «на фоне значительного роста остатков в накопительных счетах со снижением средств в срочных депозитах (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель средств физических лиц сократился на 2,3%)», поясняется в релизе.