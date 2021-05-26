Самыми удовлетворенными своей жизнью оказались блогеры, коучи, художники — их 84%, говорится в опросе «СберЗдоровья» и ЮKassa. Самый низкий индекс счастья у IT-специалистов — 45 баллов. Среди владельцев бизнеса больше счастливых женщин, чем мужчин, – 66 баллов против 52,9, а сотрудники, работающие по найму, считают себя счастливее руководителей: среди опрошенных в этом сегменте совсем недовольны жизнью всего 6,5%.

Большинство опрошенных предпринимателей смотрят в будущее с оптимизмом и хорошо управляют своим временем — таких 82%, 51% бизнесменов признаются, что многое из запланированного в жизни уже удалось реализовать. Из опрошенных 88% предпринимателей довольны своей внешностью, а 93% умеют видеть много интересного и забавного вокруг себя. Однако 41% бизнесвумен пожаловались на качество сна, а 58% — на упадок сил. Мужчины не высыпаются значительно меньше женщин — недостаток сна отметили 16%, а 22% заявили, что не чувствуют никакой энергии. Также всего 6% мужчин считают себя непривлекательными, женщин с таким мнением 42%.

Среди респонденток только 25% считают, что они выживают, а почти 42% признаются, что с трудом приступают к делам; 75% мужчин отмечают, что удовлетворены жизнью, а 91% женщин гордятся своей сообразительностью.

Опрос: почти 80% предпринимателей не считают ведение бизнеса в России безопасным Исследование проводилось в марте 2021 года и охватило 830 респондентов в 34 субъектах РФ.

Среди предпринимателей с ежемесячным доходом до 100 тыс. рублей 57,4% удовлетворены жизнью. С доходом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей жизнь устраивает почти 72% респондентов, а при доходе от 301 тыс. до 500 тыс. рублей — 87% опрошенных. С последним уровнем заработка оптимистичнее чувствуют себя женщины-предприниматели — 80% против 67% бизнесменов-мужчин соответственно. При доходе от 500 тыс. рублей недовольных бизнесменов нет, а среди предпринимателей, зарабатывающих более 1 млн рублей, полностью довольны жизнью всего 33% опрошенных.

Самый высокий индекс счастья у предпринимателей возрастной категории от 50 до 59 лет – 52,3 балла из 100. К тому же 88% бизнесменов считают, что контролируют свою жизнь и что она к ним щедра. Легче принимают решения и быстрее берутся за дело предприниматели 40—49 лет — 90% опрошенных, 30% респондентов в этой возрастной группе устают и по утрам чувствуют себя совершенно без сил. Оптимистичнее других настроены бизнесмены 30—39 лет: они чаще всех смеются — 90% опрошенных, больше довольны своей внешностью и самочувствием — 93% и 85% соответственно, контролируют свою жизнь — 92%. Недовольны качеством сна 41% предпринимателей от 18 до 29 лет, 34% тяжело взяться за дело, 31% не видит в будущем ничего хорошего, а 7% всегда в плохом настроении.