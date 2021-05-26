ВТБ с 26 мая начинает размещение двух выпусков субординированных облигаций серий СУБ-Т1-5 и СУБ-Т1-6 объемом от 20 млрд рублей и 5 млрд соответственно. Номинал одной бумаги каждого выпуска составит 10 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Как и ранее, квалифицированным инвесторам будут предложены бумаги двух типов: с фиксированным и плавающим купоном, купонным периодом 182 дня, кол-опционом через 5,5 года (в дальнейшем — каждые пять лет). Оба выпуска будут размещены на Московской бирже по закрытой подписке. Размещение продлится до 18 июня 2021 года включительно.

По выпуску СУБ-Т1-5 предусмотрена фиксированная ставка — 10% годовых, пересмотр ставки будет осуществляться в даты кол-опционов на базе доходности 5-летних ОФЗ + спред 3,3%. На первые 5,5 года уровень ожидаемой доходности — 10,25% годовых. По выпуску СУБ-Т1-6 предусмотрена плавающая ставка — КС + 3,75% годовых, на первый купонный период ее размер составит 8,75% годовых.

«Основными преимуществами этих выпусков являются: пролонгированный период размещения, в течение которого инвесторы могут приобретать бумаги на первичном рынке, повышенный уровень доходности по сравнению со срочными облигациями, возможность дополнительной защиты инвестора от неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры при инвестициях в облигации с плавающим купоном. Также стоит отметить и ряд преимуществ для банка: выпуски помогут нам еще больше расширить базу инвесторов, диверсифицировать источники фондирования и укрепить капитальную базу», — отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер подчеркнул, что выпуск субординированных облигаций с двузначной доходностью — знаковое событие на рынке.