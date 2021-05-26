Постепенное восстановление доли срочных обязательств в структуре фондирования российской банковской системы может начаться уже летом, вслед за повышением ставок по вкладам. Cтавки в топ-10 банках по объему депозитов физлиц могут преодолеть отметку 5% уже в мае, а до конца года приблизятся к 5,2—5,3%, прогнозирует старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Существенное смягчение денежно-кредитной политики на фоне пандемии заметно отразилось на структуре банковского фондирования. В результате прошлогоднего падения процентных ставок по вкладам в I квартале 2021 года усилилось снижение доли срочных обязательств. Если на начало 2020 года примерно половину (48%) клиентских средств составляли средства населения, то к началу 2021 года их доля уменьшилась до 44%, а на 1 мая — уже до 42%. Заметно увеличилась доля средств на текущих и расчетных счетах — с 28% до 33%, при этом в структуре средств населения доля остатков на текущих счетах выросла еще значительнее — с 25% до 32%.

По мнению НКР, летом произойдет перелом тренда на наращивание средств населения на текущих счетах и начнется постепенное восстановление доли вкладов в структуре фондирования системы. В агентстве видят для этого три основные причины.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Во-первых, повышается доходность вкладов: ставки в топ-10 банках по объему депозитов физлиц могут преодолеть отметку 5% уже в мае, а до конца года приблизятся к 5,2—5,3%. При этом на рынке уже сейчас присутствуют предложения со ставками порядка 6%. Такой уровень доходности может быть приемлемым для тех, кто сейчас держит деньги на текущих счетах. Динамика доходности вкладов будет во многом определяться денежно-кредитной политикой Банка России.

Во-вторых, завершение программы льготной ипотеки в крупнейших регионах и рост ставок ипотечного кредитования могут несколько ослабить спрос на недвижимость и вернуть часть средств с текущих счетов на депозиты.

И, наконец, стабилизация экономической ситуации и санитарно-эпидемиологической обстановки подтолкнет часть вкладчиков к переходу от защитной стратегии к консервативному долгосрочному накоплению.