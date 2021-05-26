Банки зачастую навязывали предпринимателям, получавшим государственную поддержку в период пандемии, дополнительные услуги, говорится в исследовании Общероссийского народного фронта совместно с АНО «Россия — страна возможностей». Бизнесменам предоставляли кредиты по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0, но 33% подавших заявку на кредит получили предложение о покупке дополнительных услуг банка, 32% заявителей не были проинформированы, что такие услуги не являются обязательным условием для получения кредита. Большинство (80,4%) респондентов обслуживаются в том же банке, куда обращались, 19,6% обслуживаются в другом банке. Качество информирования банками о сути и деталях ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 положительно оценили 55,4% заявителей, 33,7% — отрицательно.

Почти все предприниматели смогли полностью списать льготные кредиты, полученные по программе ФОТ 2.0. Долг полностью списан 97% респондентов, нескольким опрошенным долг списан частично или в списании долга отказано. Всем, кому было произведено частичное списание или отказано в нем, в качестве обоснования банками указывалось на невыполнение условия о сохранении численности сотрудников.

Из числа опрошенных представителей МСП, имеющих право на участие в ФОТ 3.0, 34,4% обращались за получением льготного кредита по ставке 3%, 48,4% не обращались, 17,2% впервые узнали о такой возможности. Заявки 36,4% обратившихся были удовлетворены, еще 13,6% удовлетворены на условиях приобретения дополнительных услуг. Отказы получили 13,6% из-за несоответствия условиям, 36,4% — из-за несоответствия внутренней политике банка. Остальные заявки были на стадии рассмотрения.