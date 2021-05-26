ВТБ с 26 мая вводит по ипотеке с господдержкой дополнительную опцию со сниженной ставкой, сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиентам предлагается выбрать льготный период — полгода или год, в течение которого ставка будет снижена до 4,3% или 5,3% соответственно. После указанного срока заемщик продолжит обслуживать свой кредит по стандартной для госпрограммы ставке 6,5%.

Клиенты ВТБ могут заранее определить срок, в рамках которого будет снижена ставка по кредиту: до 4,3% на полгода или до 5,3% на год после оформления сделки. По его окончании ставка вернется к стандартным значениям, указанным в постановлении правительства, — 6,5%. Остальные условия также соответствуют параметрам госпрограммы: первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет, сумма — до 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, для других регионов — до 6 млн рублей.

«Сниженная ставка в первые полгода или год обслуживания ипотеки будет особенно выгодна клиентам, которые планируют погасить кредит досрочно или хотят снизить финансовую нагрузку на время повышенных расходов: текущего ремонта, переезда или аренды квартиры», — комментирует вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.