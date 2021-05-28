Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по «Семейной ипотеке». Оформить кредит на покупку квартир или рефинансирование взятых в других банках кредитов теперь можно по ставке от 5%, на ИЖС — от 4,7%. Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Денежные средства можно направить как на покупку жилья на первичном рынке, так и на готовые квартиры от застройщиков, рефинансирование квартир, купленных у застройщиков на первичном или вторичном рынке, а также на строительство индивидуальных домов.

ВТБ ввел по ипотеке с господдержкой дополнительную опцию со сниженной ставкой. Клиентам предлагается выбрать льготный период — полгода или год, в течение которого ставка будет снижена до 4,3% или 5,3% соответственно. После указанного срока заемщик продолжить обслуживать свой кредит по стандартной для госпрограммы ставке в 6,5%..

СберБанк изменил условия по программе «Господдержка-2020». При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых. По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости. Срок кредита — до 30 лет. Кроме того, «Сбер» расширил льготную ипотеку новым сервисом. Теперь семьи с двумя и более детьми могут получить кредит с господдержкой на строительство дома.

Банк «Санкт-Петербург» в рамках акции снизил ставки по ипотечной программе «Господдержка» до 5,7% при первоначальном взносе от 15% и сроке кредитования до 30 лет. Для того чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с банком до 1 июля 2021 года включительно. При этом ставка 5,5% годовых в рамках программы «Господдержка» сохраняется при следующих условиях: первоначальном взносе от 15% и сроке кредитования до семи лет включительно.

Банк «Открытие» и девелоперская компания «ПИК» запустили новую ипотечную программу, в рамках которой можно оформить кредит на покупку квартиры без первоначального взноса. Процентная ставка составляет 6% годовых в течение первых 12 месяцев с даты фактического предоставления кредита, далее — 8% годовых. Максимальный размер кредита — 50 млн рублей, срок — 30 лет Похожую программу банк запустил с компанией «Самолет». На первые 12 месяцев с даты фактического предоставления кредита ставка составит 6% годовых, далее — 8,5% годовых. Сумма кредита — от 500 тыс. до 50 млн рублей, срок — до 30 лет.

ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки: ставки снижены до 6,6% годовых для зарплатных клиентов и до 6,75% для других категорий клиентов-военнослужащих. Предложение действует на покупку вторичного жилья, а также на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками.

Райффайзенбанк перевел ипотеку полностью в онлайн. Банк и MR Group успешно провели первую удаленную сделку с электронной регистрацией ипотеки и дистанционным открытием аккредитива на платформе SmartDeal. Это позволило клиенту получить ипотечный кредит на квартиру без визита в банк: все необходимые документы были подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.