Банк «Акцепт» запустил онлайн-сервис для открытия расчетного счета, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Для открытия расчетного счета нужно отправить онлайн-заявку, одобрение можно получить в течение часа. После этого необходимо прийти в офис для подписания договора.

Банк предлагает клиентам открытие и ведение расчетных счетов в рублях и иностранной валюте.

При открытии счета доступны следующие преимущества:

  • расчетно-кассовое обслуживание для всех видов бизнеса, в том числе пакет «Начало» для новых клиентов с бесплатным тестовым периодом шесть месяцев;
  • весь комплекс услуг в одном договоре;
  • зарплатный проект с выгодными условиями и бонусами для сотрудников;
  • бесплатное оформление и выпуск бизнес-карты;
  • услуги инкассации.