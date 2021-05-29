Банк «Акцепт» запустил онлайн-сервис для открытия расчетного счета, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Для открытия расчетного счета нужно отправить онлайн-заявку, одобрение можно получить в течение часа. После этого необходимо прийти в офис для подписания договора.



Банк предлагает клиентам открытие и ведение расчетных счетов в рублях и иностранной валюте.

При открытии счета доступны следующие преимущества: