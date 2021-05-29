Банк «Акцепт» запустил онлайн-сервис для открытия расчетного счета, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Для открытия расчетного счета нужно отправить онлайн-заявку, одобрение можно получить в течение часа. После этого необходимо прийти в офис для подписания договора.
Банк предлагает клиентам открытие и ведение расчетных счетов в рублях и иностранной валюте.
При открытии счета доступны следующие преимущества:
- расчетно-кассовое обслуживание для всех видов бизнеса, в том числе пакет «Начало» для новых клиентов с бесплатным тестовым периодом шесть месяцев;
- весь комплекс услуг в одном договоре;
- зарплатный проект с выгодными условиями и бонусами для сотрудников;
- бесплатное оформление и выпуск бизнес-карты;
- услуги инкассации.