Банк ДОМ.РФ и специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс» заключили соглашение о финансировании крупного девелоперского проекта в Олимпийском парке Сочи, состоящего из апартаментов и отеля. Объем кредитной линии составляет 12,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Средства застройщик направит на строительство пятизвездочного отеля на 400 номеров и здания с 319 апартаментами, владельцы которых смогут пользоваться инфраструктурой гостиницы.

Проектом предусмотрено создание охраняемой благоустроенной территории в районе стадиона «Фишт», которая будет включать открытые бассейны с морской водой, рестораны и SPA, инфраструктуру для конференций и переговоров.