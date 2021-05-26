Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций в действующих ценах в I квартале 2021 года составил 4 трлн 990,3 млрд рублей. Такую информацию приводит Росстат, уточняя, что по сравнению с I кварталом 2020 года показатель увеличился в 3,4 раза.

Прибыль на общую сумму 6 трлн 57,4 млрд рублей получили 36 тыс. организаций, убыток в размере 1 трлн 67,1 млрд — 17,7 тыс. компаний.

Доля организаций, получивших прибыль в I квартале 2021 года, составила 66,9% и превысила значение I квартала 2020-го (63,7%).



Наибольшее число прибыльных организаций по итогам квартала сложилось в сфере оптовой и розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонта (87,8%), трубопроводного транспорта (86,5%), оптовой торговли, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (83,2%).

Информация приведена без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций, уточняют в Росстате.

