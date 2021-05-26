Доля представителей российского среднего класса с брокерскими счетами увеличилась, показало последнее исследование «Сбера» «Потребительский индекс Иванова».

В исследование, которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research и которое отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина — Иванова — со средним уровнем дохода, вошел блок вопросов об инвестиционной активности. Согласно нему, доля Ивановых, у которых есть брокерский счет онлайн, увеличилась с 10% до 13%.

При этом еще 25% опрошенных отметили, что планируют открыть брокерский счет (на 2 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе).

Более половины респондентов, которые уже имеют брокерский счет или планируют открыть его (56% в марте против 54% в декабре 2020 года), намерены продолжить инвестировать на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев. Доля тех, кто не собирается продолжать инвестировать, наоборот, сократилась на 2 п. п. и составляет на данный момент 15% опрошенных.



Среди тех, кто планирует продолжить инвестировать, 37% в качестве основной причины называют слишком низкие ставки по депозитам. Кроме того, респонденты отмечают, что стало удобнее пользоваться онлайн-платформами, или ждут высокой доходности от фондового рынка.