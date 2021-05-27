📰 Сделку «Яндекс.Такси» и «Везет» проверит прокуратура, пишут «Известия ». Прокуратура Москвы проверяет сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов группы «Везет», отмечает издание со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Впервые о планируемой сделке было объявлено летом 2019 года. В «Яндексе» ожидали закрыть ее до конца того же года, но тогда ФАС отказала в согласовании из-за вероятности нарушения антимонопольного законодательства — сделка могла бы привести к ухудшению конкуренции на рынке. Заключить соглашение «Яндексу» удалось только в начале 2021 года, изменив конфигурацию сделки. Юристы считают, что оспаривать ее в суде — редкая и крайняя мера, но антимонопольный орган может ею воспользоваться в случае реальных угроз конкурентной среде.

📰 Золото сыграло на инфляции, пишет «Коммерсант ». Котировки золота преодолели уровень 1,9 тыс. долларов за унцию и продолжили рост, обновляя многомесячные максимумы. Драгоценный металл выступает как защитный актив на фоне роста инфляции и сохраняющейся мягкой денежно-кредитной политики ФРС. Криптовалюты до последнего времени рассматривались как альтернатива золоту в качестве защитного актива. Однако они не демонстрируют существенного восстановления цен после падения на прошлой неделе, а ожидаемое ужесточение регулирования оказывает дополнительное давление на их котировки. Уверенный рост золота продолжается с конца марта, за это время его цена выросла на 13,5%, причем за последние две недели — более чем на 5%.

📰 В Кабмине обсуждают удвоение инвестиций из ФНБ, пишут «Известия ». Лимиты инвестирования из ФНБ в проекты могут быть расширены почти вдвое. Изначально предполагалось, что объем вложений будет ограничен 1 трлн рублей на три года — на этой планке настаивал Минфин. Сейчас правительство в целом договорилось об иных допустимых суммах инвестиций. Базовый вариант — вложения в районе 1,2 трлн рублей в следующие три года. Но при условии благоприятной экономической конъюнктуры лимит может быть расширен до 1,8 трлн рублей. По мнению экспертов, принципиально, что решение о направлении ресурсов фонда в экономику принято. Как отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к правительству, проекты под инвестиции из ФНБ проранжированы в три группы. Первая — это приоритетные инициативы, одобренные главой государства. По этим проектам выбирается практически весь минимальный лимит, предусмотренный в ФНБ на инвестиции. Вторая — проекты ВЭБа и РФПИ, которые выступают кандидатами на включение в первую группу. Третья — инфраструктурные проекты фронтальной стратегии, которые дают максимальный мультипликативный эффект для экономики.

📰 Использование маткапитала предлагают расширить, пишут «Известия ». Разрешить использование маткапитала на подключение индивидуальных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения и водоотведения предлагает ОНФ. Инициативу объединение направило в правительство, ее поддержали думские фракции. Как отмечает издание, в «Единой России» отметили необходимость уйти от ограничений на использование маткапитала, если средства тратятся на нужды семьи. Однако в экспертном сообществе считают, что властям стоит в первую очередь обращать внимание на неподъемные для многих граждан цены на подключение коммунальных услуг, а не пытаться решить эти проблемы только за счет госвыплат.

📰 Стабильный приток депозитов будет восстанавливаться медленно, пишет «Коммерсант ». Уже во втором полугодии следует ожидать ускоренного роста вкладов, уверены аналитики Национального кредитного рейтинга (НКР). Этот процесс тормозился более двух лет на фоне падения ставок, а средства населения стали перетекать с депозитов на текущие и накопительные счета. Такая ситуация даже вызвала обеспокоенность ЦБ. Оптимистичное мнение о скором восстановлении динамики притока вкладов разделяют не все эксперты — доходность депозитов еще далека от стимулирующей сберегать. Уже этим летом на рынке привлечения средств населения может измениться тренд, считают в НКР: рост вкладов населения в банках может возобновиться, а процентные ставки — достичь 5,3%. НКР приводит три причины таких изменений: повышение доходности вкладов, снижение спроса на недвижимость на фоне завершения льготной программы ипотеки, готовность граждан распустить домашние «кубышки», созданные в период пандемии, и перейти к консервативному долгосрочному накоплению.