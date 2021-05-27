Наиболее активно мошенники звонят россиянам в середине рабочей недели, особенно по вторникам, выяснили аналитики ВТБ. В банке проанализировали звонки от клиентов с подозрением на мошенничество и операции, отклоненные банком, c января по апрель текущего года, сравнив их с аналогичным периодом 2020 года.

«Мы видим, что мошенники все время меняют свою тактику для усыпления внимания клиентов. Это касается как способов получения доступа к клиентской информации, так и времени информационных атак. Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных, когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны. Наша статистика показывает, что наибольшая их активность приходится на середину рабочей недели. Мы призываем клиентов всегда быть внимательными и никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.



Число подобных звонков за январь — апрель 2021 года выросло на 30% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Максимальное количество обращений зафиксировано в период с 11:00 до 14:00 каждый вторник. Годом ранее пиковым днем была среда, которая в этом году переместилась на вторую строчку рейтинга мошеннической активности. Чуть менее активны злоумышленники в четверг и понедельник, в меньшей степени — в будние дни, в пятницу.

По выходным злоумышленники существенно снижают свою активность. В воскресенье число звонков в пять раз ниже среднего значения в будний день, операций — вдвое ниже.

С точки зрения времени суток наименьшее число звонков и подтвержденных мошеннических операций происходит от полуночи до 5 часов утра. По отношению к прошлому году распределение по дням недели и времени существенно не меняется.

В ВТБ отмечают, что более 90% случаев попыток мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга. При этом целью мошенников является получение личной информации и вывод клиентских средств.



Среди сценариев мошенничества, в частности, звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж, об открытом кредите или об оставленной заявке на смену номера телефона для регистрации в личном кабинете. Любые такие вопросы требуют от клиентов быстрого реагирования, при этом в своих сценариях манипуляции мошенники закладывают соответствующие скрипты. Также мошенники маскируют фишинговые атаки под опросы по качеству от имени ВТБ, за которые клиент якобы получит денежные средства. Однако они направлены на получение личных данных клиента и одноразового кода подтверждения для доступа в «ВТБ Онлайн» или реквизитов карт для проведения мошеннических операций.

ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать данные по картам и не устанавливать программное обеспечение на свои ПК и телефоны по настоятельной рекомендации «сотрудника безопасности», а также банк не проводит платных опросов по качеству услуг.