Банк «Агророс» переходит на новую систему ДБО для юридических лиц и запускает акцию «Подключись к новому ДБО сейчас и получи три месяца бесплатного обслуживания». Акция действует только для новых клиентов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новая система ДБО — это современный подход, который позволяет оперативно и круглосуточно управлять своими счетами и корпоративными картами, а также совершать операции без посещения офиса банка. Новое ДБО имеет расширенный функционал для работы с кредитами и депозитами. Можно оставлять заявки на выдачу транша, электронного чека, частичное изъятие депозита», — говорится в релизе.

В банке также напоминают о мобильном приложении для юридических лиц «Агророс Бизнес», которое можно скачать в App Store и Google Мarket.