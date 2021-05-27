Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по «Семейной ипотеке», сообщает пресс-служба кредитной организации. Оформить кредит на покупку квартир или рефинансирование взятых в других банках кредитов теперь можно по ставке от 5%, на ИЖС — от 4,7%.
Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Воспользоваться программой могут семьи с двумя или более детьми, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 года.
Денежные средства можно направить как на покупку жилья на первичном рынке, так и на готовые квартиры от застройщиков, рефинансирование квартир, купленных у застройщиков на первичном или вторичном рынке, а также на строительство индивидуальных домов.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.