Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по «Семейной ипотеке», сообщает пресс-служба кредитной организации. Оформить кредит на покупку квартир или рефинансирование взятых в других банках кредитов теперь можно по ставке от 5%, на ИЖС — от 4,7%.

Льготная ставка фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. Воспользоваться программой могут семьи с двумя или более детьми, хотя бы один из которых родился после 1 января 2018 года.

Денежные средства можно направить как на покупку жилья на первичном рынке, так и на готовые квартиры от застройщиков, рефинансирование квартир, купленных у застройщиков на первичном или вторичном рынке, а также на строительство индивидуальных домов.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.