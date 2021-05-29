Банк «Центр-инвест» увеличил ставки по вкладам для населения на 0,3—0,7 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь максимальная ставка по вкладам составляет 5,4% годовых.



Наибольшее повышение предусмотрено по вкладу «Космос». При сумме вклада от 1,3 млн рублей процентная ставка составляет 5,2% годовых в первый год и 5,4% годовых во второй год. Выплата процентов проводится ежеквартально, капитализация процентов позволяет повысить доходность вклада до 5,55% годовых за два года. Вклад можно оформить на три года с возможностью ежегодного расторжения договора без потери начисленных процентов.

Вклад «Лояльный» позволяет инвестировать средства с доходностью 4,6% годовых в первые шесть месяцев и 5,1% в следующие шесть месяцев действия договора вклада. Его могут оформить клиенты, получающие заработную плату на карту банка «Центр-инвест». Минимальная сумма для открытия этого вклада составляет 100 тыс. рублей, договор оформляется сроком до трех лет.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Основное преимущество вклада — досрочное расторжение договора без потери начисленных процентов каждые три месяца, что позволяет не терять накопления и в случае необходимости воспользоваться сбережениями», — уточняют в банке.

Целевой «Зеленый» вклад оформляется в рублях на срок 17 месяцев, что соответствует количеству Целей устойчивого развития ООН. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Доходность по эковкладу составляет 4,4% годовых.