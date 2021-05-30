✅ Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июнь. По сравнению с майскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном выросла в рублевом сегменте и преимущественно снизилась — в валютном, свидетельствуют данные регулятора.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады мая составила порядка 4,94% годовых против 4,93% по итогам первой декады месяца. Таким образом, показатель еще немного повысился после предыдущего более ощутимого роста.



✅ Международные резервы РФ за неделю с 14 по 21 мая выросли на 7 млрд долларов и достигли нового исторического максимума в 600,9 млрд долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован по состоянию на 7 августа 2020 года — 600,7 млрд долларов.

✅ Всемирный банк предложил России новую программу борьбы с бедностью. Она позволит сокращать бедность быстрее и обойдется дешевле. Создавать ее можно на базе действующей программы социального контракта, считает ВБ. Однако для успеха такой программы нужно обеспечить ее адресность — в частности, отсутствие «утечек» средств. Одновременно нужно избежать ошибок, когда в программу не включается тот, кто нуждается в помощи.

✅ Банки.ру запустил акцию «3 приза по 50 000 ₽». Три победителя получат денежные призы по 50 тыс. рублей каждый. Стать участником акции просто: для этого пользователям Банки.ру нужно до 18 июня подписаться на информационную рассылку по микрозаймам, чтобы первыми получать интересные предложения МФО.



✅ СберБанк запрещает пополнять выпущенные им карты «Мир» в устройствах самообслуживания (банкоматах и платежных терминалах) сторонних банков. В рамках этой платежной системы пополнение карт для их держателей является бесплатным — за счет банка-эмитента.

✅ В валютном балансе банковской системы РФ возникла рекордная «дыра». На 1 мая отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли 15 млрд долларов. Это значит, что банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля.



✅ Банки отказывают в выдаче кредитов самозанятым. Крупные кредитные организации не готовы работать с категорией клиентов, которые не могут предоставить справку с места работы, а бумагу о доходах из налоговой там не рассматривают — банки не воспринимают всерьез самозанятых.

✅ Счетная палата заявила о неэффективности приватизации в России. План приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы выполнен лишь на четверть, что является исторически низким показателем, говорится в отчете Счетной палаты.

✅ В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Житель Екатеринбурга получил на карту перевод на 15 тыс. рублей от микрокредитной организации «Будьте богаты», деньги оказались займом, однако мужчина уверен: сам он не оформлял никаких договоров. Теперь екатеринбуржец опасается возможных процентов за заем, который не брал, а также не понимает, как и куда вернуть эти деньги.

✅ ВТБ выяснил, когда звонят мошенники. Наиболее активно мошенники звонят россиянам в середине рабочей недели, особенно по вторникам. В банке отмечают, что 90% случаев мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга.

✅ К сожалению, не все граждане РФ обращаются в налоговую за законным налоговым вычетом. Теперь все будет по-другому: в России вступили в силу поправки к законодательству об упрощенном порядке получения вычета. О том, как получить налоговый вычет за 1,5 месяца, — в новом выпуске Fingram.