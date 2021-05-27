🔹 Международные резервы РФ за неделю с 14 по 21 мая выросли на 7 млрд долларов и достигли нового исторического максимума в 600,9 млрд долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован по состоянию на 7 августа 2020 года — 600,7 млрд долларов.



🔹 Банки отказывают в выдаче кредитов самозанятым. Крупные кредитные организации не готовы работать с категорией клиентов, которые не могут предоставить справку с места работы, а бумагу о доходах из налоговой там не рассматривают — банки не воспринимают всерьез самозанятых.

🔹 Счетная палата заявила о неэффективности приватизации в России. План приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы выполнен лишь на четверть, что является исторически низким показателем, говорится в отчете Счетной палаты.

🔹 В России может возникнуть «экосистемное рабство»: из-за единых подписок на разные сервисы, закрытого списка поставщиков и навязывания услуг у клиентов вероятны сложности с переходом в другую компанию на обслуживание. Чтобы предотвратить формирование нехорошей тенденции, участники рынка предложили упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера.



🔹 В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Житель Екатеринбурга получил на карту перевод на 15 тыс. рублей от микрокредитной организации «Будьте богаты», деньги оказались займом, однако мужчина уверен: сам он не оформлял никаких договоров. Теперь екатеринбуржец опасается возможных процентов за заем, который не брал, а также не понимает, как и куда вернуть эти деньги.

🔹 ВТБ выяснил, когда звонят мошенники. Наиболее активно мошенники звонят россиянам в середине рабочей недели, особенно по вторникам. В банке отмечают, что 90% случаев мошенничества по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга.