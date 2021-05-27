Российские банки выдали в апреле 2021 года 175 тыс. ипотечных кредитов — на 3% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем прошлого года, когда в России были введены первые коронавирусные ограничения, выдачи выросли на 89%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов, наибольший рост количества выданных жилищных кредитов в апреле по сравнению с мартом был в Московской области (7%), Ленинградской области (8%), Югре и Воронежской области (по 9%), Краснодарском крае (10%).

Сокращение показателя произошло в Чувашии (минус 1%), Приморском и Алтайском краях (по минус 2%), Татарстане (минус 3%), Оренбургской области (минус 5%).

«Сейчас заемщики пытаются как можно скорее приобрести недвижимость, опасаясь роста процентных ставок по ипотечным кредитам, а в случае покупки новостройки в большинстве регионов им необходимо успеть заключить договор до того, как с 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки. Оба этих фактора оказали влияние на высокие темпы роста ипотечного кредитования в апреле», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.