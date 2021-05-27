Ozon Holdings завершил сделку по приобретению 100% уставного капитала Оней Банка у Совкомбанка. Ее сумма составила 615 млн рублей. Сделка была одобрена ЦБ России 29 апреля 2021 года, говорится в сообщении холдинга.

Как сообщалось, покупка банка позволит Ozon быстрее развивать новые продукты для своего финтехнаправления и таким образом расширить целевой рынок, на котором работает Ozon.

«Приобретение банка даст Ozon дополнительную гибкость в запуске финансовых инструментов для покупателей и предпринимателей. Это, например, платежные решения, в том числе на базе Системы быстрых платежей, которая на текущий момент имеет самые низкие комиссионные ставки. Сделка не означает, что Ozon будет развивать все продукты самостоятельно и без участия партнеров — других компаний финансового рынка. Мы продолжаем придерживаться платформенного подхода и активно сотрудничать с банками и финтехкомпаниями», — комментировал ранее вице-президент по финансовым сервисам Ozon Ваэ Овасапян.

Планируется, что после закрытия сделки текущая команда банка «Оней» перейдет в Ozon.



Ранее сообщалось, что на российском офисном рынке намечается самая крупная сделка за всю его историю: Ozon, рассчитывая расширить свой бизнес, планирует найти в Москве новую штаб-квартиру общей площадью 220 тыс. кв. м.

