В список богатейших наследников, который составляет Forbes , впервые вошли двое детей основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Сегодня они смогли бы получить в наследство по 8,6 млрд долларов, подсчитало издание. Состояние Павла Дурова на 15 апреля 2021 года оценивается в 17,2 млрд долларов.

У Дурова дочь и сын 2009 и 2010 годов рождения соответственно. Информацию о них родители тщательно скрывают. Во время работы над рейтингом журналу удалось узнать имя сына бизнесмена, его зовут Михаил.

Обоих детей Дурову родила бывшая супруга Дарья Бондаренко. С ней будущий герой списка Forbes познакомился в СПбГУ, где учился на филологическом факультете и создал портал для студентов филфака spbgu.ru. Дарья училась на историческом факультете, возглавляла информационный комитет студсовета и была главным редактором газеты истфака «Студень». Сейчас она живет в Барселоне.

Высокая оценка состояния Дурова позволила его детям сразу занять шестое место в списке. Лидер рейтинга не изменился — это Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Виктория Михельсон, дочь совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, и ее сводный брат-школьник заняли вторую строчку. На третьем месте Джахангир Махмудов, он работает директором по трансформации в УГМК, компании своего отца Искандера Махмудова.