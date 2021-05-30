Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

ВТБ запустил образовательный кредит, оформить его могут как сами студенты и абитуриенты (в случае их трудоустройства), так и их родители. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей, срок — до семи лет, ставка — от 5,4% годовых (при оформлении страховой программы). Нужен только паспорт, а также информация об учебном учреждении.

ОТП Банк предлагает новый кредит «Большие возможности» для клиентов, которым необходима крупная сумма наличных. Теперь клиенты ОТП Банка смогут оформить кредит на суммы от 600 тыс. до 3 млн рублей со ставкой от 7,5%. Низкая ставка доступна клиентам при оформлении договора страхования жизни и здоровья. Кредит доступен как наемным работникам, так и собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам. Заявка на кредит оформляется без залога и поручителей.

Модульбанк запустил кредит для бизнеса под залог квартиры (она должна быть без обременений, но предпринимателю не нужно быть ее собственником; при оформлении займа недвижимость остается в собственности у владельца). Кредит открывается на сумму до 10 млн рублей, срок — до пяти лет, ставка — от 11% годовых. Проценты по займу начисляются только в те дни, когда предприниматель его использует. Залогом может стать квартира в жилом доме, оформленная на физлиц.