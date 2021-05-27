Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук войдет в наблюдательный совет ВТБ. Об этом РБК сообщили два источника, близких к набсовету. В четверг, 27 мая, набсовет рассмотрит вопрос о ее включении в свой состав в качестве независимого члена. Финальный состав будет утвержден на годовом общем собрании акционеров ВТБ, которое пройдет 30 июня в заочной форме.

РБК напоминает, что основательница и генеральный директор интернет-гиганта Wildberries Татьяна Бакальчук — одна из богатейших женщин мира, российский Forbes в 2021 году оценивает ее состояние в 13 млрд долларов. Как следует из рейтинга журнала, она является богатейшей женщиной страны, а в общем рейтинге российских бизнесменов занимает 13-е место.

Планируется, что наблюдательный совет ВТБ покинут глава банка «Траст» Александр Соколов (как уточнил один из собеседников РБК, по собственной просьбе) и глава «Открытия» Михаил Задорнов: ВТБ в начале марта опубликовал список кандидатур в набсовет, в котором их не было.

Банк «Открытие», санированный в 2017 году и сейчас принадлежащий Банку России, до конца прошлого года владел 9% акций ВТБ, но в декабре передал их «Трасту», на базе которого ЦБ создал Банк непрофильных активов («Открытие» готовится к частичной приватизации, и акции ВТБ на его балансе ЦБ счел непрофильными). А в мае 2021 года этот пакет на рыночных условиях продал уже и «Траст». При этом НПФ «Открытие», которому, в свою очередь, принадлежит еще один крупный пакет ВТБ (5,75%), продавать его пока не собирается. Гендиректор фонда Михаил Моторин как раз войдет в набсовет ВТБ, следует из мартовских материалов госбанка.

О том, что состав наблюдательного совета госбанка может измениться, 26 мая говорил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Есть варианты, когда компонент дивидендов по привилегированным акциям и состав наблюдательного совета может быть изменен», — говорил он журналистам, отвечая на вопрос о переносе годового собрания акционеров в 2021 году. Изначально оно должно было пройти 4 июня, однако затем ВТБ отменил эту дату. 27 мая Пьянов уточнил, что годовое собрание акционеров состоится 30 июня, а заседание набсовета, на котором будет принято решение по этой дате, — 27 мая. При этом топ-менеджер подчеркнул, что дивиденды по обыкновенным акциям составят 50% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год, но по «префам» могут измениться.



В набсовет ВТБ также должны войти (как и сейчас) глава банка Андрей Костин, вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, первый замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

Позже в четверг ВТБ раскрыл информацию о решениях набсовета, в том числе подтвердилось исключение Александра Соколова из списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет банка и включение в этот список Татьяны Бакальчук. Также утверждена рекомендация годовому общему собранию акционеров о выплате из чистой прибыли банка по результатам 2020 года в общей сложности примерно 225,5 млн рублей по обыкновенным именным акциям, 99,5 млн по привилегированным именным акциям первого типа и 142,9 млн — второго типа, а также 17,921 млрд, 5,89 млрд и 8,458 млрд рублей соответственно из нераспределенной прибыли прошлых лет (прим. Банки.ру).

