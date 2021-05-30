Многие клиенты в России (30%) регулярно делают накопления, еще 38% откладывают деньги время от времени, показало исследование Райффайзенбанка. При этом клиенты копят с определенной целью. Большинству удается сформировать сбережения, и от зарплаты до зарплаты живут только 27%. Мужчины обычно более уверены в своем бюджете и точно знают, как накопить деньги. А женщины с возрастом чаще используют кредитные продукты.

При этом почти каждый четвертый пока не может откладывать деньги. И только 8% не планируют этого делать.



Больше всего возможностей для накоплений у молодых людей: в 18—25 лет 40% копят регулярно, а 36% иногда откладывают деньги. В 26—35 лет постоянно могут копить 37%, а иногда — 33%. После 56 лет только 19% могут делать сбережения на регулярной основе, а доля тех, кто не имеет такой возможности, увеличивается до 31%.



Большинству удается копить — 60% клиентов заявили, что сформировали сбережения. Больше всего сберегают люди 18—25 лет — в этой группе сбережения есть у 70% респондентов. При этом мужчины более успешны в сбережениях, чем женщины — 64% против 54% имеют финансовую подушку.

Большинство клиентов ведут бюджет, не согласны с утверждением, что живут от зарплаты до зарплаты. С возрастом контроль над финансами становится лучше — после 56 лет 86% клиентов уверены в своем бюджете, тогда как в 25—45 лет эта доля составляет около 70%.

Также большинство клиентов финансово грамотны и знают, как накопить деньги. Однако женщины менее уверенны в своем бюджете — каждая третья участница исследования заявила, что не знает, как правильно копить. Среди мужчин таких только 26%.

Согласно опросу, 67% участников опроса заявили, что копят с определенной целью. Самыми целеустремленными оказались люди в 18—25 лет. С возрастом растет доля тех, кто регулярно копит без определенной цели.

Почти половина женщин до 35 лет используют накопительный счет, но с возрастом эта доля падает до 28%, а пользование кредитными продуктами растет — с 24% до 44%. Это можно объяснить ростом потребностей и трат, а также ростом уровня финансовой грамотности в целом.



В отличие от женщин, мужчины сохраняют уровень пользования накопительными продуктами в любом возрасте — это всегда примерно 30%. А пользование кредитами снижается с возрастом — с 22% до 10%, а кредитными картами — растет с 16% до 30%.

