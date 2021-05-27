ВТБ прорабатывает возможность выпуска специальных обыкновенных акций. Как пишет РБК , банку под секторальными санкциями надо это сделать так, чтобы не распространить санкционные риски на существующие бумаги. Такой практики в России еще не было.

О том, что ВТБ рассматривает вариант проведения допэмиссии специальных обыкновенных акций, сообщил на форуме акционеров банка его член правления Дмитрий Пьянов. Сценарий их выпуска может быть использован для решения вопроса с обратным выкупом двух видов привилегированных акций ВТБ, которые находятся в собственности государства.

По словам Пьянова, вопрос «активно прорабатывается», но обычный сценарий дополнительного размещения акций создает для ВТБ санкционные риски.

С 2014 года ВТБ находится под секторальными санкциями Соединенных Штатов и Евросоюза. Гражданам и компаниям из стран ЕС запрещено покупать или продавать новые акции, облигации или «подобные финансовые инструменты» со сроком обращения более 30 дней, выпущенные банком, для США ограничение — 14 дней. Кредитная организация пыталась оспорить европейские ограничения в суде, но безуспешно. В прошлом году в банке допэмиссию называли «технически невозможной».

«Наши все обыкновенные акции имеют определенный ISIN, код ценной бумаги (ISIN, международный идентификационный код ценной бумаги — буквенно-цифровой код, позволяющий однозначно идентифицировать ценную бумагу. — Прим. РБК), эти акции были выпущены до режима санкций 2014 года, и нам очень важно «не заразить» этой трансакцией код обыкновенной акции, четко разделив обыкновенные акции досанкционного периода и постсанкционного периода», — объяснил проблему Пьянов. Он подчеркнул, что российские подсанкционные компании еще не использовали такой вариант выпуска, и ВТБ консультируется по этому вопросу с зарубежными юристами.

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Допэмиссия обыкновенных акций в классическом понимании, по словам топ-менеджера госбанка, скорее невозможна. «Но если мы найдем способ выпустить специальный выпуск обыкновенных акций с уникальным ISIN для конвертации привилегированных акций в этот выпуск, этот вариант мы допускаем», — сказал Пьянов. Сейчас в свободном обращении на бирже находится 7,8% обыкновенных акций ВТБ, их стоимость составляет порядка 49 млрд рублей по текущим котировкам.

Сейчас у госбанка три типа акций: обыкновенные и два класса привилегированных. «Префы» первого типа на 214 млрд рублей размещены в пользу Минфина, а второго, на 307,4 млрд рублей, — в пользу Агентства по страхованию вкладов. Осенью 2020 года топ-менеджмент ВТБ начал активно обсуждать с Минфином обратный выкуп привилегированных акций, чтобы упростить структуру своего капитала для инвесторов. Банк предлагал семилетний план выкупа бумаг, но схема была признана нерабочей.

Как сообщил Пьянов, кроме возможного выпуска специальных обыкновенных акций для обмена на «префы» ВТБ готов предложить и другой сценарий: обратный выкуп бумаг более быстрыми темпами или по более высокой цене. Этот вариант, по его словам, «будет генерить дополнительную нагрузку на капитал и будет генерить нарушение принципа равной доходности, но является возможным для следующего раунда переговоров (с Минфином. — Прим. РБК)». Конвертация привилегированных акций в особый тип обыкновенных с равенством прав «будет сохранять принципы равенства всех типов акций, и он не генерит дополнительную нагрузку на капитал, это тоже одно из возможных решений», сказал топ-менеджер.

По сути, секторальные ограничения «накладываются не на ВТБ, а на субъектов делового оборота США и ЕС», то есть американским и европейским лицам запрещено предоставлять банку любой новый долг сроком погашения свыше 14 дней для США и 30 дней для ЕС, указывает специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. По его словам, ситуация с выпуском новых акций неоднозначная, так как покупка акций не является новым долгом. Например, суд ЕС вхождение в уставный капитал среди запретов не перечислял. Но практика показывает, что многое зависит от трактовки финансовых операций, указывает юрист.



«Например, OFAC привлек к ответственности компанию Haverly Systems за то, что «Роснефть» проводила выплату с задержкой, американский регулятор в этом усмотрел нарушение запрета на кредитование «Роснефти». Суд Европейского союза также толковал, что подходящими под запрет на предоставление финансовой помощи можно считать любые отсроченные платежи», — напоминает Гландин.