Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Кубань Кредит» до уровня «ВВB-(RU)», прогноз — «стабильный». Ранее у банка был рейтинг «BB+(RU)», свидетельствуют материалы АКРА.

«Повышение кредитного рейтинга КБ «Кубань Кредит» обусловлено изменением оценки риск-профиля со слабой до удовлетворительной при сохранении ограниченной оценки бизнес-профиля, сильной достаточности капитала, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию. Банк обладает умеренным уровнем кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами», — отмечается в релизе агентства.

По данным аналитиков, сильная позиция по капиталу обусловлена поддержанием банком нормативов достаточности капитала на адекватном уровне (норматив Н1.2 достигал 12,7% на 1 апреля 2021 года, хотя среднее значение за последние 12 месяцев составляет 11,7%). Это позволяет «Кубань Кредиту» выдерживать значительный рост (более 500 базисных пунктов) кредитного риска без привлечения помощи со стороны акционеров. Показатели прибыльности поддерживаются высокой (в контексте бизнеса организации) чистой процентной маржой, которая за 2018—2020 годы в среднем составила 4,9%.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена достаточным запасом ликвидных активов для обслуживания обязательств на горизонте до 90 дней.

Как поясняется в релизе, повышение оценки риск-профиля «Кубань Кредита» со слабой до удовлетворительной отражает продолжающееся в течение последних пяти лет планомерное снижение концентрации кредитного портфеля (формирует 56% активов) на отрасли строительства и недвижимости — до 140% основного капитала на конец 2020 года.