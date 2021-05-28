📰 Рынки поднимут рубль на психологически важную высоту, пишет «Российская газета» . Последние пару недель ситуацию на глобальных рынках трудно назвать спокойной, однако значимого движения в какую-либо сторону тоже не просматривается. Такое впечатление, что исчезли фундаментальные драйверы, которые могли бы обеспечить движение вверх или коррекцию вниз. По словам финансового эксперта Дмитрия Чечулина, на рынках развитых стран ситуация, в основном, не меняется — деньги по-прежнему вливаются в экономику и оседают на фондовых рынках. При этом денежно-кредитная политика остается сверхмягкой, отмечает эксперт. Сигналы о вакцинации дают повод к ослаблению ограничительных мер — и экономика постепенно оживает, резюмирует Дмитрий Чечулин. Рубль за неделю немного укрепился. Пара USD/RUB опустилась до 73,37. А пара EUR/RUB снизилась до 89,55. Но пик налоговых платежей экспортерами пройден, поэтому рубль будет более чувствителен к колебаниям нефтяных цен и геополитическим факторам. В нефти перспективы сохранения высоких цен, в целом, хорошие.

📰 На утилизацию мусора хотят выделить 2 млрд рублей, пишут «Известия» . Эти деньги могут выделить из бюджета в качестве льготного финансирования, отмечает издание со ссылкой на Российского экологического оператора. Если правительство одобрит эту меру, она будет реализована в рамках партнерства с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Поддержка инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с отходами позволит повысить уровень их утилизации, ограничив при этом рост тарифов для населения, полагают в Минэкономразвития. В отрасли подтверждают, что нуждаются в финансовой помощи от государства, но считают обозначенную сумму недостаточной.

📰 Правительство обновит систему оплаты труда в здравоохранении к 2023 году, пишет «Коммерсант» . Это следует из материалов к заседанию рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям (правительство, профсоюзы и работодатели), на котором обсуждались пилотные проекты Минтруда в сфере здравоохранения. Ведомство планирует запустить их в ноябре 2021 года и по их результатам предложит правительству обновить систему оплаты труда и источники повышения зарплат. Цель — трансформировать систему оплаты так, чтобы ликвидировать возникновение дефицита медиков в отдельных регионах и сделать ее более прозрачной. Планируется, что ведомство проведет пилот в семи российских регионах — Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Он начнется в ноябре 2021 года и продлится до марта 2022 года. В этот период работники региональных больниц и поликлиник будут получать зарплату, рассчитанную по новым принципам.

📰 Производители игрушек попросили зафиксировать цены на сырье, пишут «Известия» . Производители детских игрушек намерены предложить Минпромторгу субсидировать изготовителей сырья для своей продукции. Речь о таких материалах, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Их стоимость следует зафиксировать, а в перспективе государство может компенсировать компаниям выпадающий доход — разницу между рыночной и замороженной стоимостью, считают производители игрушек. Этот вопрос Ассоциация предприятий индустрии детских товаров обсудит с Минпромторгом в начале июня, отмечает издание со ссылкой на главу АИДТ Антонину Цицулину. Мера позволит изготовителям игрушек не поднимать цену товаров, пояснила она. По словам Антонины Цицулиной, стоимость материалов для них с начала года выросла на 30–70% и уже осенью это подорожание может отразиться на ценах в магазинах.

📰 Верховный суд РФ ограничил привлечение специалистов в банкротства, пишет «Коммерсант» . Как разъяснил ВС, привлекать организатора торгов и иных лиц для помощи в ведении банкротства конкурсный управляющий может только с санкции суда и с обоснованием того, что без них нельзя обойтись. Согласие кредиторов не влечет автоматического одобрения судом. По мнению юристов, теперь управляющие будут гораздо осторожнее относиться к привлечению специалистов в банкротство. Как отметили опрошенные изданием эксперты, таким образом ВС закрепляет позицию, что по общему правилу организовывать торги должен управляющий, а привлечение других лиц должно быть обосновано дополнительными аргументами и способствовать выгодной продаже имущества. Решение ВС отменяет согласование вознаграждения организатору торгов, но при этом последний не обязан возвращать полученные за услуги денежные средства, так как сделку с ним никто не оспорил, отметили они.