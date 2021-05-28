Приток физических лиц на фондовый рынок меняет механизмы привлечения брокерами новых и чужих клиентов — речь идет не только о снижении комиссий и подарках в виде акций, но и о начислении баллов при переходе от конкурента, пишет «Коммерсант» . Так, «Открытие брокер» запустил акцию, в рамках которой дарит «клиентам других брокеров» до 0,3% от начислений на счет (до 50 тыс. баллов) в программе лояльности. Балл приравнивается к 1 рублю. В дополнение к этому дается стандартный 50% кешбэк от комиссий за сделки в течение месяца. О планах запустить новые акции по привлечению клиентов сообщили и два других крупных брокера. В конце прошлого года у брокеров «Тинькофф» и БКС при открытии счета и начислении на него средств можно было получить одну акцию какого-либо эмитента в подарок.

По оценке издания на основе данных Мосбиржи, темпы привлечения клиентов и их количество с начала года у крупнейших брокеров довольно сильно различались. Наибольший прирост базы показали Тинькофф Банк (47%, 1,67 млн человек), СберБанк (34%, 1,18 млн человек), ВТБ (27%, 286 тыс. человек), Альфа-Банк (63%, 285 тыс. человек), «Альфа-Капитал» (49%, 34 тыс. человек). Наименьший — «Финам» (6%, 16 тыс. человек) и группа «ФК Открытие» (7%, 21 тыс. человек).

Не все участники рынка подтверждают эффективность мотивирующих акций, у большинства брокеров есть программы поощрения для клиентов, которые переходят от конкурентов: кто-то дарит бонусы, кто-то — льготные тарифы, кто-то оплачивает перевод бумаг, «только все это не работает», отметил президент «Финама» Владислав Кочетков. По его словам, если клиент лоялен брокеру, стимулировать его к переводу можно прежде всего существенными скидками, что снижает рентабельность такой акции для компании. Как сообщил источник в крупном брокере, стоимость привлечения одного клиента может составлять 3–30 тыс. рублей. Такой разброс объясняется влиянием многих факторов, в частности, у банков, которые еще не отработали возможности по привлечению своих внутренних клиентов, этот показатель возле нижней границы.