Количество утечек персональных данных в 2020 году выросло на 30%, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности DeviceLock. По словам генерального директора DeviceLock Олеси Ярмоленко, вряд ли третья волна коронавируса даст 100% прирост утечек, как первая, но ожидать удвоения темпов вполне возможно. Многое также зависит от развития мошеннических схем, порождающих спрос на хищение данных.

Согласно исследованию, 58% респондентов отметили, что в прошлом году их DLP-системы не смогли предотвратить передачу конфиденциальной информации, а только сигнализировали об инциденте. Основные причины тому — неспособность большинства внедренных решений автоматически прерывать кражу данных, а также выбор служб безопасности, сосредоточенных не на предотвращении ущерба, а на сборе информации об инцидентах, объяснила Ярмоленко. Более 70% опрошенных отметили, что возлагают надежды на предиктивную аналитику — так называемый профайлинг, который на основе поведения пользователей позволяет предсказать вероятность хищения у них данных.

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По данным Zecurion Analytics, количество утечек в 2020 году выросло сильнее, до двух-трех раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Удаленный режим работы стал ключевым фактором, считает руководитель аналитического центра Владимир Ульянов. Также на фоне пандемии люди почувствовали неуверенность в завтрашнем дне, и конкурентам стало легче переманивать сотрудников и вербовать «инсайдеров», объяснил эксперт. У многих компаний не существовало удаленного режима работы до пандемии, из-за чего им пришлось выстраивать процесс с нуля и думать в первую очередь не об информационной безопасности, а об обеспечении непрерывности процессов, добавила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина.

В год пандемии в Россельхозбанке зафиксировали рост числа атак на ресурсы компании в 4,5 раза по сравнению с 2019-м, сообщил директор департамента информационной безопасности РСХБ Андрей Соколов. По его мнению, основными трендами в киберпреступлениях в прошлом году стало использование искусственного интеллекта при построении атак, кража персональных данных через внешние сервисы и нацеленность злоумышленников на сотрудников, переведенных на «удаленку». Также наиболее серьезной угрозой стали атаки «нулевого дня», то есть новые, которые ранее не использовались. Чаще они производились через системы партнеров или подрядчиков, рассказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.