Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление Центрального банка РФ о принудительной ликвидации ЮМК Банка, говорится в решении суда.

Ликвидатором кредитной организации назначен Фаниль Юнусов (ассоциация ведущих арбитражных управляющих «Достояние»).

Кроме того, Арбитражный суд Москвы рассмотрит 15 июня заявление ЮМК Банка о признании недействительным приказа ЦБ РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Регулятор 19 марта издал приказ об отзыве у этой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Как отметил ЦБ, банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк был учрежден в 2009 году в форме закрытого акционерного общества. В апреле 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на АО, в апреле 2016 года — на ООО.



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