Россельхозбанк с 28 мая запустил акцию «Жаркий процент», в рамках которой можно оформить депозит «Доходный» на 365 дней под 5% и на 1 095 дней под 6% годовых.
Минимальная сумма при открытии в отделении — 10 тыс. рублей, онлайн — 3 тыс. рублей.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Оформить депозит по повышенным ставкам можно до 31 июля (включительно).