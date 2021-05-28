Россельхозбанк с 28 мая запустил акцию «Жаркий процент», в рамках которой можно оформить депозит «Доходный» на 365 дней под 5% и на 1 095 дней под 6% годовых.

Минимальная сумма при открытии в отделении — 10 тыс. рублей, онлайн — 3 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Оформить депозит по повышенным ставкам можно до 31 июля (включительно).

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит



