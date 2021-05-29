Банк ДОМ.РФ обозначил регионы и застройщиков, которые лидируют по выдаче ипотеки на новостройки. Больше всего кредитов на первичном рынке за апрель-май 2021 года выдано в Москве — 30%, сообщает пресс-служба кредитной организации. Среди основных столичных застройщиков-партнеров — ГК «ПИК», «Донстрой», «ФСК», MR Group и др.



В пятерку регионов-лидеров также вошли Московская и Пензенская области, Санкт-Петербург и Свердловская область. Здесь в выдачах банка преобладали квартиры, построенные строительными компаниями «Самолет», «Рисан», Setl Group, PRINZIP и др.

В разрезе программ наибольший спрос пришелся на льготную ипотеку на новостройки — 65% выданных в 2021 году кредитов на первичном рынке. В рамках «Семейной ипотеки» оформлено около 10% ипотек на приобретение строящегося жилья. Также популярны кредиты на первичном рынке вне программы с господдержкой, «Военная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Мы наблюдаем высокий спрос на ипотеку на первичном рынке, что обусловлено не только привлекательностью ставок, но и отсутствием юридических рисков, связанных с правом собственности и обременением. Не последнюю роль в выборе играют такие факторы, как использование современных технологий, улучшенные планировки, повышенный уровень безопасности по сравнению с более ранней застройкой», — рассказал директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

Льготная ипотека на новостройки доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке от 5,3%, «Семейная ипотека» — от 4,7%, кредиты на первичном рынке вне программы с господдержкой — от 6,7%.