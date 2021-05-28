Почти половине жителей России (43%) требуется зарплата от 70 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, чтобы уже сейчас делать долгосрочные накопления и реализовать свои планы до наступления пенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ». Так, 9% опрошенных отметили, что им достаточно для этого получать до 50 тыс. рублей в месяц, 19% — 50—70 тыс. рублей в месяц. Также 14% опрошенных рассказали, что для накоплений на пенсию уже сейчас им необходимо получать 150—200 тыс. рублей, а 15% — свыше 200 тыс. рублей в месяц.

Вакансии со средним доходом более 70 тыс. рублей в месяц можно найти на сервисе «Работа.ру». В Москве зарплата от 100 тыс. рублей доступна водителю такси, 70—150 тыс. рублей в месяц может получать агент по недвижимости, до 70 тыс. рублей обещают платить бухгалтеру-кассиру, до 85 тыс. рублей — строителю, до 88 тыс. рублей — PHP-программисту.

Исследование: большинство россиян имеют личные сбережения 19% респондентов ежемесячно откладывают до 10% от своей зарплаты.

Сейчас долгосрочные сбережения делает каждый пятый житель России (20%), еще 30% респондентов планируют начать копить в ближайшее время. Откладывают до 5% от ежемесячного дохода 62% респондентов, каждый пятый житель России (21%) отправляет в сбережения 5—10% дохода, 12% — 10—30% от зарплаты, 3% — 30—50% доходов, а 2% — более 50% доходов.

Более половины опрошенных (61%) указали, что планируют выйти на пенсию в положенный срок. Большинство жителей РФ (31%) на пенсии хотели бы проводить больше времени с семьей и внуками, 29% респондентов отметили, что планируют продолжать работать по текущей специальности, а 28% — подрабатывать. Каждый пятый (18%) на пенсии хочет много путешествовать, 15% — найти для себя новое дело и открыть собственный бизнес, 12% — переехать в другой город или страну, 11% — заняться творчеством.