Банк России с 28 мая 2021 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Заубер Банка (регистрационный номер 1614, г. Санкт-Петербург), у столичного банка «ИРС» (регистрационный номер 272), а также у расчетной небанковской кредитной организации «Нарат» (РНКО, регистрационный номер 1902-К, г. Казань), говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, все три кредитные организации нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ним меры. В отношении Заубер Банка и РНКО «Нарат» в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Заубер Банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированиию терроризма. «Заубер Банком в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска», — отмечается в релизе регулятора.

Банк «ИРС» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

«Значительную долю кредитного портфеля банка «ИРС» составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — поясняет регулятор.

Отмечается, что банку «ИРС» было направлено предписание о корректировке стоимости имущества, исполнение которого приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, банк «ИРС» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительных транзитных операций.

РНКО «Нарат» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций», — указал регулятор.

Заубер Банк и банк «ИРС» — участники системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплаты компенсаций вкладчикам банка «ИРС» и Заубер Банка начнутся не позднее 11 июня 2021 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе не позднее 3 июня.