Совет директоров банка «Зенит» утвердил новый состав правления, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Согласно решению совета директоров, с 28 мая 2021 года правление банка «Зенит» избрано в следующем составе: председатель правления Александр Тищенко, первый заместитель председателя правления Алексей Хорохордин, заместители председателя правления Наталья Тутова и Сергей Кулаковкин», — говорится в сообщении.

Из состава правления банка в связи с расторжением трудового договора вышли первый заместитель председателя правления банка Константин Рыбаков, заместители председателя правления банка Галина Лобова и Дмитрий Юрин.

«Константин, Галина и Дмитрий присоединились к команде топ-менеджмента банковской группы в 2017 году, в крайне сложный период ее жизни. За четыре года была полностью трансформирована бизнес-модель и повышена эффективность деятельности уже единого банка, — отметил председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко. — Изменения в руководящем составе не повлияют на управленческие процессы и реализацию целей стратегии-2023. Банк делает ставку на развитие внутренних компетенций и карьерных лифтов. Команда финансового департамента поддержит новое развитие под руководством Александра Зырянова. Курировать розничный блок станет заместитель председателя правления банка Наталья Тутова, которая присоединилась к команде банка в феврале 2019 года в качестве Chief Risk Officer».

Отмечается, что Наталья Тутова имеет уникальный опыт работы в крупнейших российских и международных банках, глубоко погружена в бизнес-процессы банка. Под ее руководством банк усовершенствовал управление рисками по всем ключевым направлениям деятельности. «Сегодня рынок требует порой нестандартных решений и оперативных действий. Уверен, что комбинация личных и профессиональных качеств Натальи поможет банку совершить качественный рывок в розничном бизнесе и укрепить позиции в регионах присутствия», — подчеркнул Александр Тищенко.