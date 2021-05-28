Идея о количественном ограничении выдаваемых банками кредитов создает прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин на III съезде Ассоциации банков России. Банкир подчеркнул, что хотел бы, чтобы ЦБ в своей работе опирался на экономические методы регулирования.

«Насчет количественных ограничений кредитов. Нас, честно говоря, очень пугает то, что мы создаем прецедент перехода от экономических методов регулирования к административным, жестко административным <…> Я все-таки хотел бы, чтобы в своей регуляторике Центральный банк больше опирался на экономические методы, тем более что их достаточно много», — сказал Костин.

В марте глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред этого комитета Игорь Дивинский внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, наделяющий ЦБ РФ полномочиями устанавливать ограничения на привлечение кредитов. Мера направлена на то, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.