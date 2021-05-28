Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Россельхозбанк запустил акцию «Жаркий процент», в рамках которой можно оформить депозит «Доходный» на 365 дней под 5% и на 1 095 дней под 6% годовых. Минимальная сумма при открытии в отделении — 10 тыс. рублей, онлайн — 3 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Оформить депозит по повышенным ставкам можно до 31 июля включительно.

Банк «Восточный» повысил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта. Депозит «Восточный» (на 31, 91, 181, 367, 732 и 1 097 дней) открывается под 3,4—5,65% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. «Сберкнижка» (от 181 до 731 дня) оформляется под 3,9—4,8% годовых. Возможны дополнительные взносы. Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно на карту или капитализируются.

Солид Банк ввел новый вклад «На 3 месяца». Вклад открывается от 300 тыс. рублей сроком на 91 день. Процентная ставка составляет 5,8% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются по ставке до востребования.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Всероссийский Банк Развития Регионов ввел новый вклад «Выгодное лето». Вклад открывается от 20 тыс. рублей сроком от 270 до 365 дней. Процентная ставка составляет 4,8% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты по вкладу начисляются по ставке вклада до востребования. Открыть вклад можно до 30 июня 2021 года.

Челябинвестбанк повышает ставки по вкладам. На 0,2—0,5 п. п. выросли ставки по рублевым вкладам на сроки размещения от 271 до 1 111 дней и по вкладу «Комфорт» на 31 день. Максимальное увеличение ставок отмечается при сроке 1 111 дней. Процентная ставка по вкладу «Призовой» увеличилась с 4,6% до 5% годовых. Вклад «Комфорт» для крупных вкладчиков стал доходнее на 0,2—0,3 п. п., а ставки по нему в зависимости от суммы составляют от 3,8% до 4,8% годовых.

Банк ДОМ.РФ увеличил процентные ставки по базовой линейке вкладов «Доходный+», «Дополняемый» и «Доступный». Максимальная доходность теперь составляет 5,9%. В случае открытия продукта в мобильном приложении или интернет-банке предусмотрена надбавка в размере 0,1 п. п. Также предусмотрена надбавка в размере 0,2 п. п. для клиентов, получающих зарплату на карту банка, и для различных категорий вкладчиков. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока депозита — по выбору клиента. В случае выплаты процентов в конце срока действия вклада предусмотрено дополнительное повышение ставки на 0,2 п. п. При оформлении вклада на сумму свыше 100 тыс. рублей клиенту доступна банковская карта с бесплатным обслуживанием.

