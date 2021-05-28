🔹 ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Заубер Банка, у столичного банка «ИРС», а также у казанской расчетной небанковской кредитной организации «Нарат». По данным ЦБ, все три кредитные организации нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.



🔹 Нормативы ЦБ нарушали в апреле девять российских банков из числа раскрывающих отчетность. Семь из них находятся в процессе финансового оздоровления.



🔹 Статистику по киберпреступлениям в России планируют унифицировать, Минфин поддержал такую инициативу. Разрабатывать полную и детальную базу киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми законом будет закреплено такое полномочие.

🔹 Банковский кризис может начаться до апреля 2022 года, предупредили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Риски такого развития событий центр оценивает как высокие. Аналитики указали на то, что ряд метрик в банковской отрасли подают тревожные сигналы.

🔹 Количество утечек персональных данных в 2020 году выросло на 30%, говорится в исследовании компании по кибербезопасности DeviceLock. По словам ее гендиректора Олеси Ярмоленко, вряд ли третья волна коронавируса даст 100-процентный прирост утечек, как первая, но ожидать удвоения темпов вполне возможно. Многое также зависит от развития мошеннических схем, порождающих спрос на хищение данных.



🔹 Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» подводят итоги первого раунда инвестиционной битвы, а проигравшему выпадает фант в народном стиле. Во втором раунде в игру вступают группы поддержки ведущих. Идеи, которые сгенерировали команды, комментирует эксперт.