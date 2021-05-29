В Москве в технопарке «Сколково» 1—3 июня состоится ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2021. На ней выступят более 300 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса. Среди докладчиков — генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова.



СЕО Банки.ру выступит 1 июня в потоке Main Stage, объединившем в своем составе спикеров — основателей и топ-менеджеров крупных компаний и корпораций. Динара Юнусова расскажет о цифровой трансформации банков, как на них повлияла пандемия, и поделится статистикой по рынку — на каком уровне диджитализации банки в России сейчас и как будет проходить их дальнейшая трансформация. Стать слушателем этого потока стоит обязательно, если хотите узнать о роли цифровых технологий и их влиянии на бизнес-результаты, процессы, удобство работы и конкурентоспособность компании.

В зависимости от направления, в котором развивается участник, можно также посетить узкоспециальные сессии по категориям: Tech Marketing, Digital Sales, Business Ananlitics.

Tech Week 2021 — это 17 конференций (потоков) с разными тематиками в одном пространстве, более 300 спикеров и полезная информация об инновационных технологиях для решения задач бизнеса:

цифровая трансформация бизнеса;

блокчейн и криптовалюты;

технологии в ретейле;

набор команды;

образовательные технологии;

новые подходы к управлению проектами и многие другое.

Среди спикеров мероприятия также:

Оскар Хартманн — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo;

Илья Кретов — генеральный директор eBay HiPo;

Евгений Давыдович — CEO «Связной»;

Игорь Кириченко — CEO NAUMEN;

Герман Гаврилов — основатель и генеральный директор Roistat;

Дмитрий Крутов — Founder & CEO в SkillBox.

Забронировать билеты на Tech Week 2021 можно по телефону: +7 (499) 348-20-04 или на сайте.