В Москве в технопарке «Сколково» 1—3 июня состоится ежегодная конференция по внедрению цифровых технологий в бизнес — Tech Week 2021. На ней выступят более 300 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса. Среди докладчиков — генеральный директор финансового супермаркета Банки.ру Динара Юнусова.
СЕО Банки.ру выступит 1 июня в потоке Main Stage, объединившем в своем составе спикеров — основателей и топ-менеджеров крупных компаний и корпораций. Динара Юнусова расскажет о цифровой трансформации банков, как на них повлияла пандемия, и поделится статистикой по рынку — на каком уровне диджитализации банки в России сейчас и как будет проходить их дальнейшая трансформация. Стать слушателем этого потока стоит обязательно, если хотите узнать о роли цифровых технологий и их влиянии на бизнес-результаты, процессы, удобство работы и конкурентоспособность компании.
В зависимости от направления, в котором развивается участник, можно также посетить узкоспециальные сессии по категориям: Tech Marketing, Digital Sales, Business Ananlitics.
Tech Week 2021 — это 17 конференций (потоков) с разными тематиками в одном пространстве, более 300 спикеров и полезная информация об инновационных технологиях для решения задач бизнеса:
- цифровая трансформация бизнеса;
- блокчейн и криптовалюты;
- технологии в ретейле;
- набор команды;
- образовательные технологии;
- новые подходы к управлению проектами и многие другое.
Среди спикеров мероприятия также:
- Оскар Хартманн — сооснователь проектов KupiVIP.ru, Carprice, CarFix, Aktivo;
- Илья Кретов — генеральный директор eBay HiPo;
- Евгений Давыдович — CEO «Связной»;
- Игорь Кириченко — CEO NAUMEN;
- Герман Гаврилов — основатель и генеральный директор Roistat;
- Дмитрий Крутов — Founder & CEO в SkillBox.
Забронировать билеты на Tech Week 2021 можно по телефону: +7 (499) 348-20-04 или на сайте.