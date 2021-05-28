Инфляционные ожидания населения РФ в мае снизились, но остались на повышенных уровнях, наблюдаемых с конца 2020 года. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Согласно опросу ООО «инФОМ», проводимому по заказу регулятора, респонденты оценивают инфляцию на ближайшие 12 месяцев в 11,3%. В апреле показатель составлял 11,9%, находясь на максимальном уровне с февраля 2017 года.

В свою очередь, наблюдаемая населением инфляция в мае еще немного повысилась. Ее медианная оценка составила 14,8% — плюс 0,3 процентного пункта к апрелю.

В исследовании отмечается, что инфляционные ожидания в мае снизились у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений. В то же время оценки наблюдаемой инфляции снизились только у респондентов без сбережений, а у респондентов со сбережениями они продолжили увеличиваться.

«Такое расхождение оценок наблюдаемой инфляции у разных подгрупп респондентов может отражать большую чувствительность низкодоходных групп населения (в основном не имеющих сбережений) к динамике цен на отдельные социально значимые товары, — рассуждают в ЦБ. — На их оценках текущей инфляции в большей мере отразилось некоторое ослабление ценового давления в данном сегменте рынка: в мае респонденты заметно реже, чем в предыдущем месяце, говорили о росте цен на растительное масло, сахар, молоко и молочные продукты. Однако по-прежнему высокую обеспокоенность у опрошенных вызывает рост цен на яйца, мясо и птицу — их в числе сильно подорожавших товаров в мае называли чаще, чем в апреле».

Также в мае увеличились инфляционные ожидания населения на три года вперед. Так, доля респондентов, которые ожидают, что на горизонте трех лет инфляция будет заметно выше 4%, достигла 53% (плюс 3 п. п. к апрелю) — это максимальное значение с июля 2019 года.

Кроме того, оценки краткосрочных ценовых ожиданий предприятий в мае продолжили расти. Прогнозы по инфляции от профессиональных аналитиков на 2021 год увеличились, оставаясь ниже прогноза Банка России.

«В апреле — мае 2021 года прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 год увеличились и находились в интервале 4,5—4,6%. Прогнозы на 2022 год не изменились и составляли 4—4,3%. Прогноз на 2023 год остался на уровне 4%», — указывает ЦБ.

По прогнозу самого регулятора, инфляция в 2021 году составит 4,7—5,2%, при этом с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в середине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.



В числе прочего в обзоре ЦБ сообщается, что индекс потребительских настроений в мае увеличился после снижения в марте — апреле. Кроме того, в мае продолжилось снижение склонности респондентов к сберегательному поведению. Доля тех, кто считает, что свободные деньги сейчас лучше тратить на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 31% (плюс 3 п. п. к апрелю), а доля тех, кто считает, что их лучше откладывать, уменьшилась до 50% (минус 1 п. п. к апрелю) — это минимальное значение с июля 2015 года.