Минцифры предложило ввести норму, согласно которой обезличивание оператором персональных данных, полученных на законных основаниях, осуществляется без согласия субъекта персональных данных, если это не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Также в новой версии поправок к законопроекту, регулирующему оборот обезличенных данных в России, учтена часть предложений Ассоциации больших данных (объединяет «Яндекс», Mail.ru Group, СберБанк, Газпромбанк, Тинькофф Банк, QIWI, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Ростелеком», oneFactor). «Насколько известно АБД, часть предложений ассоциации была учтена, текущая версия во многом отвечает существующим вызовам уровня развития технологий», — пояснили в пресс-службе Ассоциации больших данных.



В Минцифры добавили, что нововведение не распространяется на судей, сотрудников правоохранительных органов, участников уголовного судопроизводства и других лиц, профессиональная деятельность которых регулируется отдельными федеральными законами.

В министерстве отметили, что далее, согласно процедуре, законопроект будет рассматриваться Госдумой.



Ранее газета «Коммерсант» писала, что ознакомилась с направленными Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в правительство новыми поправками к законопроекту, регулирующему оборот обезличенных данных в России. Газета отметила, что это уже третья версия документа: первая была внесена в правительство 10 марта, а 16 марта Минцифры направило его повторно.