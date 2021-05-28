Рейтинговое агентство Moody's Investors Service продлило для Абсолют Банка срок пересмотра рейтингов, предусматривающего возможность их понижения. Рейтинговое действие затрагивает, в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте, которые находятся у банка на уровне «В2».

Кроме того, Moody's подтвердило банку базовую оценку кредитоспособности на уровне «caa1» и повысило скорректированную базовую оценку кредитоспособности до «b3» с «caa1». Прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам банка остается в статусе «рейтинг на пересмотре». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

В Moody's напоминают, что Абсолют Банк является материнским банком группы, включающей также его санируемую «дочку» — Балтинвестбанк. Проводимый агентством анализ относится к консолидированным показателям группы, уточняется в сообщении.

Moody's в декабре 2020 года поместило рейтинги Абсолют Банка на пересмотр с возможностью понижения. Продление срока пересмотра рейтингов обусловлено сохраняющейся неопределенностью относительно предоставления банку капитальной поддержки третьей стороной; агентство ожидает, что вопрос решится в течение трех месяцев.

Повышение скорректированной базовой оценки кредитоспособности банка отражает мнение аналитиков об умеренной вероятности получения им поддержки со стороны РЖД (компании, аффилированной с банком через контролирующий его НПФ «Благосостояние». — Прим. Банки.ру).

Объясняя подтверждение базовой оценки кредитоспособности банка, агентство указывает, что наблюдавшееся в последнее время улучшение качества активов банка и показателей его регулярной прибыли является недостаточным для значительного увеличения его небольшой подушки капитала в отсутствие поддержки от акционера или третьей стороны. Хотя показатели достаточности капитала банка на самостоятельной основе с запасом превышают регуляторные пороги, консолидированные показатели группы остаются слабыми.

Из релиза Moody's следует, что депозитные рейтинги Абсолют Банка, которые находятся на более высоком уровне, чем его скорректированная базовая оценка кредитоспособности, в том числе учитывают умеренную вероятность поддержки банка со стороны Российской Федерации как его конечного косвенного собственника, однако аналитики снизили свою оценку вероятности такой поддержки с учетом того факта, что она пока не была оказана, хотя капитализация группы Абсолют Банка находится на очень низком уровне с 2018 года.



Пересмотр рейтингов сфокусируется на ожидаемых в ближайшие три месяца мерах для восполнения дефицита капитала банка и оценке достаточности этих мер для существенного улучшения капитальных позиций группы, указывают в Moody's.