Держателям «Карты возможностей» ВТБ теперь доступны подключение или смена бонусных опций в любое время, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Клиенты ВТБ могут подключить бонусную опцию «Кешбэк» для кредитной «Карты возможностей» в любой момент (ранее услуга была доступна только при оформлении карты). Новая опция начинает действовать сразу, менять ее можно в мобильном приложении или интернет-банке без ограничений», — говорится в релизе.

В рамках опции «Кешбэк» возвращается 1,5% за все покупки. Бонусные рубли начисляются ежемесячно на счет в программе лояльности «Мультибонус» в конце каждого следующего месяца. При этом за бонусную валюту можно приобрести не только товары из онлайн-каталога программы, но и перевести их на свой счет ВТБ по курсу: 1 бонусный рубль равен 1 рублю. Ежегодное обслуживание за подключение опции «Кешбэк» составит 590 рублей. Бонусная опция подключается в «ВТБ Онлайн».

Клиенты, подключенные к пакету услуг «Привилегия», также в любое время могут подключить или изменить бонусную опцию. Им доступна опция «Кешбэк» (с бесплатным обслуживанием), а также «Путешествия», которая позволяет получить до 3% от суммы всех покупок бонусными милями. Ежемесячное обслуживание опции «Путешествия» составляет 1 тыс. рублей в месяц.

ВТБ запустил «Карту возможностей» в мае 2020 года, она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ.

Получить «Карту возможностей» можно в любом отделении банка, а также оформление доступно в «ВТБ Онлайн» при наличии предодобренного решения.

