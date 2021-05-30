Банк ДОМ.РФ запустил линейку выгодных акционных предложений для компаний малого бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В частности, программа «Кредит для подрядчиков» теперь доступна не только непосредственным исполнителям работ, но и компаниям, привлекающим других субъектов малого бизнеса к выполнению работ по договорам субподряда. Максимальный срок кредита увеличен до двух лет, также заемщикам доступна отсрочка погашения основного долга.

Компаниям, открывшим в Банке ДОМ.РФ расчетный счет, теперь предоставляется бесплатная бизнес-карта. Клиентам доступно бесплатное СМС-информирование, снятие наличных в любых банкоматах, самоинкассация, оплата товаров и услуг в магазинах и Интернете. В рамках акции за открытие расчетного счета банк начисляет 5 тыс. бонусных рублей на оплату автоматической рекламы в Интернете через сервис «Яндекс.Бизнес».

Строительным компаниям предлагаются бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и сниженные тарифы на платежи и операции с наличными. Также для всех клиентов Банк ДОМ.РФ повышает ставки по бизнес-депозитам сроком до трех месяцев.